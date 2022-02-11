اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 08:22 م
أكرم القصاص
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ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يصوت على خارطة طريق بشأن الوضع المستقبلى غدًا

الجمعة، 11 فبراير 2022 08:00 م
ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يصوت على خارطة طريق بشأن الوضع المستقبلى غدًا مجلس الدولة الليبي
طرابلس /أ ش أ/

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يعقد مجلس الدولة الليبي، اجتماعًا غدًا السبت؛ لاستعراض خارطة الطريق بشأن الوضع المستقبلى فى ليبيا، وللتصويت على هذه الخارطة المتفق عليها بين مجلس النواب والمجلس الاستشارى الأعلى للدولة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، قوله : "انعقاد الاجتماع يأتى بغية التصويت على خارطة الطريق"، موضحًا أن "مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة يسعيان معًا، لوضع نهاية للانسداد فى المسار السياسى بليبيا".

 

من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، تسلم من مدير مكتب شؤون الرئاسة بالبرلمان الليبي، عوض الفيتوري، قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة وذلك "بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسة الخميس باختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية الجديدة".

 


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