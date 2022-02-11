لمرضى السكر.. نصائح صحية للحد من ارتفاعه أبرزها ممارسة الرياضة

فاطمة ياسر

مرض السكر خطير في حالة عدم مصاحبته، فيجب على مرضى هذا المرض المزمن التعرف علي النسب الجيدة له، والأخري التي تشير إلى ارتفاعه، والسعي للتعرف على أفضل الحيل التي تساهم في تنظيم نسبته تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته والحد من تعرضه للارتفاع، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

أوضح التقرير، أن الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن الإصابة بمرض السكر ترجع إلي إتباع عادات غذائية ويومية غير صحية، وأيضا العامل الوراثي له تاثير كبير في الإصابة.

وقدم التقرير العديد من النصائح التي يجب علي مرضي السكر اتبعها للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهذا المرض، ومنها:

- الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، ويجب أن يكون مليء بالألياف، لأنها تساعد علي تنظيم السكر بالدم.

- علي مريض السكر التخلص من الوزن الزائد، لأنه من أبرز الأسباب المؤدية لارتفاع نسبة السكر بالدم.

- ممارسة الرياضة يوميا تعد من أهم الحيل للحد من ارتفاع نسبته، ولذا عليك المشي يوميا 30 دقيقة.

- ابتعد عن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، والنشويات، والمشروبات الغازية.