كيف نجحت الشرطة فى القضاء على عصابات السرقة بالقاهرة؟

كتب ــ عبد الرحمن سيد

ساهمت الحملات الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، فى القبض على العديد من عصابات السرقة بقطاعات العاصمة، وتمكنت من ضبط مجموعة من التشكيلات العصابية المتنوعة فى جرائم السرقة .

ونجح رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى منطقة البساتين، وتحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب عدد ( 8 ) حوادث سرقة دراجات نارية.

تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية "، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، فى القبض على عاطلين وراء سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بمنطقة المقطم .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) ، بأنه عقب قيامه بترك سيارته بدائرة القسم ، وحال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين– لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الجيزة) باستخدام سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام خاصة بسيارة أخرى "غير مبلغ بسرقتها".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى ، وعُثر بداخل السيارة على (اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبين أنها "ملك أحدهما" - فرد خرطوش - طلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، وأقرا بارتكاب عدد ( 5 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بشرائهما السيارة من متحصلات وقائع السرقة.

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغ ، وكذا ضبط (2 شاشة – 2 جهاز " لاب توب" - جهاز ميكرويف - 3 قطع مكبر صوت) من متحصلات وقائع السرقة. باستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وتمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات) عقب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب "المغافلة "، بتطوير مناقشتها أقرت بإرتكابها عدد ( 4 ) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادها ضبط (هاتف محمول - فيزا كارت ) من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها "سيئ النية" وأمكن ضبطه، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم حبس المتهمة.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى القبض علي سائق تاكسى وراء سرقة حافظة نقود لسيدة بمصر الجديدة ، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال قيامها بإستيقاف إحدى سيارات الأجرة "تاكسى" لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم، قام قائدها بإيهامها بوجود عطل بالباب الخلفى للسيارة وطلب منها الجلوس بالمقعد الأمامى بجواره، وفور وصولها ادعى سالف الذكر مساعدتها فى فتح الباب، وأثناء ذلك قام بمغافلتها والاستيلاء على حافظة نقودها بداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات ذات الواقعة ، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبارتكابه عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة، وتم حبس المتهم.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض علي عاطل وراء سرقة سيارة فى منطقة النزهة .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (مالك معرض لإيجار السيارات كائن بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) لقيامه بإستئجار إحدى السيارات منه لمدة ثلاثة أيام وعدم إعادتها عقب انتهاء المدة واتهمه بسرقتها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإستيلائه على السيارة المشار إليها، كما أضاف بقيامه بالتصرف فيها بالبيع (لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية)، وباستدعاء الأخير حضر لقسم الشرطة وبحوزته السيارة المشار إليها والتى قام بتسليمها، وبسؤاله قرر بقيامه بسداد مبلغ مالى للمشكو فى حقه كمقدم لثمن "السيارة المستولى عليها" لحين إحضار أوراقها، وعقب ذلك قام بالتهرب منه .