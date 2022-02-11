كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى جميع مناطق أوكرانيا وسط التوترات المتصاعدة

سول /أ ش أ/

قررت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، منع مواطنيها من السفر إلى جميع مناطق أوكرانيا، وسط التوترات المتصاعدة فى المنطقة.

وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية - فى بيان، أوردته الوكالة الرسمية للأنباء - أن هذا التحذير يقع فى المستوى الرابع، وهو الأعلى فى النظام المكون من 4 مستويات، والذى من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، بعد غد الأحد.

الجدير بالذكر أن الحظر يأتى وسط التوترات المتزايدة والخوف من أن تقوم روسيا بغزو واسع النطاق لأوكرانيا، حيث نشرت قواتها على طول الحدود بين البلدين.