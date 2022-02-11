اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 01:07 ص
أكرم القصاص
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كمبوديا تعزز قيود كورونا بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:00 ص
كمبوديا تعزز قيود كورونا بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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بدأت مقاطعات كمبوديا، فى إعادة تنفيذ تدابير لتقييد التجمعات فى محاولة لوقف الانتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذى دفع الحالات اليومية إلى أكثر من 200 حالة فى اليومين الماضيين.

 

وذكرت صحيفة بنوم بنه المحلية أنه فى العاصمة بنوم بنه، أصدر الحاكم خونج سرينغ توجيهاً اليوم يأمر إدارات المقاطعات الأربعة عشر والسلطات المعنية بتعزيز الإجراءات الصحية لتجنب ما أسماه "مأساة الانتشار الخطير لأوميكرون فى المجتمع على نطاق واسع".

 

قال سرينغ إن انتشار أوميكرون داخل المجتمع أمر مثير للقلق، مشيرًا إلى أن عددًا متزايدًا من السكان قد أهملوا فى ممارسة الإجراءات الصحية مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعى وتعقيم اليدين.

 

وأضاف أنه كان هناك أيضًا تجمعات مستمرة للحشود الكبيرة فى المناسبات مثل حفلات الزفاف ، وكذلك المطاعم والأسواق والمصانع وأماكن الترفيه.

 

ونصح سرينغ أصحاب المصلحة بإجراء حملات تثقيفية بأشكال مختلفة لتذكير المستفيدين بالالتزام بالتدابير الصحية.

 

وتابع: "بالنسبة للأماكن المزدحمة مثل حفلات الزفاف والمطاعم والمهرجانات وأماكن الترفيه والتجمعات الأخرى، يُنصح بإعداد مقاعد بمسافة آمنة ، بما لا يزيد عن سبعة أشخاص لكل طاولة".

 


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فيروس كورونا

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