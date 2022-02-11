كل ما تريد معرفته عن نمو الصادرات المصرية لفرنسا بنسبة 58%

كتب مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية لفرنسا ارتفاعا ملحوظا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فما تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية



س. كم سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا في الفترة الأخيرة ؟ ج. سجلت حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 694.6 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 438.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58.3 %.



س. كم بلغت قيمة واردات مصر من فرنسا في المقابل؟ ج. بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.41 مليار دولار مقابل 1.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.9 %.



س. كيف أثرت العلاقات السياسية المصرية الفرنسية على التبادل التجاري؟ ج. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1 %.



س. ما قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر؟ ج. بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 330.3 مليون دولار، مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.