اليوم السابع
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قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين بالقدس والخليل

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:42 م
قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين بالقدس والخليل قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة، خمسة شبان، بالقرب من منطقة باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد اعتقلت 5 شبان من مدينة نابلس، -لم تعرف هوياتهم- واعتدت على أحدهم بالضرب المُبرح بالقرب من باب القطانين، بحجة عدم امتلاكهم تصاريح للدخول.

وفى السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مواطنا من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن هاني أبو سنينة من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما فتشت عدة منازل في مخيم العروب مساء أمس، خلال مواجهات على مدخل المخيم شمال الخليل.


قوات الاحتلال

القدس

الخليل

فلسطينيين

المسجد الاقصى

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