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قطع المياه 8 ساعات عن مناطق هضبة الأهرام ومساكن الضباط والشباب بالجيزة

الجمعة، 11 فبراير 2022 09:00 ص
قطع المياه 8 ساعات عن مناطق هضبة الأهرام ومساكن الضباط والشباب بالجيزة قطع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد 3 مناطق بالجيزة اليوم انقطاعا في مياه الشرب لمدة 8 ساعات وهى مناطق "هضبة الأهرام ومساكن الضباط ومساكن الشباب"، حيث أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرا لحدوث تسريب مفاجئ بخط المياه قطر 1000 مم بطريق الفيوم وما يستلزم من تنفيذ أعمال الإصلاح فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق وذلك لمنع التسريب. 
 
ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى (هضبة الأهرام ومساكن الشباب ومساكن الضباط)، وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

الجيزة

انقطاع المياه

مياه الشرب

هضبة الاهرام

مساكن الضباط

اليوم السابع بلس

قطع المياه

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