قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات من السبت إلى الخميس المقبلين بحى غرب المنصورة

الدقهليه شريف الديب

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس الحى، إنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى، لمدة 6 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، ابتداء من غدا السبت 12/2/2022 حتى الخميس 17/2/2022 وذلك لأجراء أعمال الصيانة وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وسيتم يوم السبت 12/2/2022فصل التيار الكهربائى والمناطق المتأثرة منطقة شارع أحمد ماهر - تقسيم خطاب - منطقة سندوب، كما سيتم يوم الأحد 13/2/2022 فصل التيار الكهربائى والمناطق المتأثرة منطقة الحسنية - شارع حسين بك - منطقة سندوب، وسيتم يوم الاثنين 14/2/2022 فصل التيار الكهربائى والمناطق المتأثرة منطقة تقسيم خطاب - امتداد شارع جيهان - حى الجامعة - منطقة سندوب.

أما عن يوم الثلاثاء 15/2/2022 سيتم فصل التيار الكهربائى والمناطق المتأثرة منطقة شارع سكة سندوب - سوق الخضار - منطقة سندوب.

وفى يوم الأربعاء 16/3/2022سيتم فصل التيار الكهربائى والمناطق المتأثرة منطقة سكة سندوب - شارع بورسعيد - سوق التجار - منطقة سندوب.

وفى يوم الخميس 17/2/2022 سيتم فصل التيار الكهربائى والمناطق المتأثرة امتداد شارع جيهان - منطقة حى الجامعة - العبور - منطقة سندوب.

وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للجمهور.