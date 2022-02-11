اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قطار يدهس عربة كارو ومصرع قائدها فى الغربية

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:31 م
قطار يدهس عربة كارو ومصرع قائدها فى الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى مزارع مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء استقلاله عربة كارو وعبوره مزلقان السكة الحديد بكفر الزيات بالغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام قطار بعربة كارو على مزلقان السكة الحديد بكفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام القطار بعربة كارو اقتحم قائدها المزلقان وقت مرور القطار فدهسها القطار ولقى قائدها مصرعه فى الحال، واستأنف القطار رحلته مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


مدير أمن الغربية

طنطا

قطار يدهس عربة كارو

كفر الزيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة