قطار يدهس عربة كارو ومصرع قائدها فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

لقى مزارع مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء استقلاله عربة كارو وعبوره مزلقان السكة الحديد بكفر الزيات بالغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام قطار بعربة كارو على مزلقان السكة الحديد بكفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام القطار بعربة كارو اقتحم قائدها المزلقان وقت مرور القطار فدهسها القطار ولقى قائدها مصرعه فى الحال، واستأنف القطار رحلته مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.