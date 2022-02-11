قافلة دعوية لأوقاف الإسكندرية لمتابعة سير العمل بالمساجد

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إلى إدارة الرمل والمنتزه بعدد من مساجد الادارتين .

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن هذه القوافل الدعوية ستجوب أنحاء المحافظة بشكل دوري لإحداث صحوة دعوية وسطية، كما وجه فضيلته جهاز المتابعة و مديري الإدارات بتكثيق المرور ، ومتابعة انتظام سير العمل واسطح المساجد بصورة دورية لتحقيق مصلحة العمل والحفاظ على بيوت الله.

كما أكد الشيخ سلامة على عدد من النقاط الهامة والتي منها:- الالتزام بموضوع ووقت الخطبة والحفاظ على المحاريب والمنابر والقيام بالواجبات المنوطة بالسادة الدعاة الذين هم مصابيح الهدى.

وأكد على الأئمة أنه هذه المرحلة هى فارقة تتطلب تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تتبناها بعض العقول العفنة والتي لا تمت إلى الإسلام وتعاليم الإسلام بصلة مؤكدا أن وزارة الأوقاف بقيادة معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقطع في سبيل تصحيح المفاهيم الخاطئة والتنوير والتثقيف على أسس دينية وسطية شوطا كبيرا وتبذل جهدا يفوق الوصف من أجل تحقيق الأمن الفكري لدي أبناء الوطن وتحصين العقول من الأفكار الضالة.