اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. غدا

الجمعة، 11 فبراير 2022 03:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. غدا قطع التيار الكهربائى - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، غدا السبت، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، طبقا لخطة الصيانة الموضوعه لمحولات المدينة.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التي سيجرى فصل التيار الكهربائي عنها هى تقسيم الكوثر، وبنك التعمير، والمنطقة المحيطة بالشركة السويسرية، ومبني شرطة السياحة، وذلك يوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.


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