فريق جراحى بمستشفى بنها الجامعى ينجح فى زراعة الشريان التاجى لمريض

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى، فى زراعة الشريان التاجى للقلب فى مريض مصاب بطعنة نافذة من خلال شق صدرى جانبى وذلك برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور محمد الأشهب عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات.

وأوضحت المستشفى فى بيان لها، أنه تم استقبال مريض أمس الساعة 12 ليلا يعانى من جرح نافذ بالصدر تحت الإبط الأيسر، حيث تم مناظرة المريض من الدكتور محمود عبد العظيم المدرس المساعد بالقسم، الذى قام بإبلاغ الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، وتم على الفور استدعاء الدكتور باسم مفرح أستاذ جراحة القلب والصدر، وتم إدخال المريض العمليات فورا.

وتابعت المستشفى، أنه تم عمل استكشاف عبارة عن شق صدرى أيسر، وتبين أن الاصابة مباشرة للقلب والنزيف بداخل غشاء التامور المحيط بالقلب، حيث تم فتح الغشاء ومحاولة السيطرة على النزيف، كما تم وضع رقعة من الغشاء على مكان النزيف، وتم السيطرة عليه وبعد ذلك تم غلق القفص الصدري.

وأشارت، إلى أنه أثناء ذلك تفاجأ الفريق الجراحى بأن القلب أصيب برجفة بطينية، حيث تم إعادة فتح الجرح بسرعة مرة أخرى وعمل إنعاش داخلى للقلب، وتم إتخاذ قرار زراعة الشريان الثديى على الشريان التاجى الأمامى للقلب الذى قد تكون الطعنة أصابته، وتمت الزراعة بتقنية القلب النابض وكل ذلك من خلال الشق الصدرى الجانبى وليس شق عظمة القص كما هو شائع.

واستطردت، أن هذا بمثابة إنجاز للقسم، وهى أن يتم عملية طارئة وبدون استخدام ماكينة القلب الصناعى ويتم السيطرة على نزيف داخلى وزراعة شريان تاجى للقلب، حيث أن هذه العملية تعتبر عمليتان فى عملية واحدة استغرقت 3 ساعات بدأت الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حتى الثالثة فجرا، وتمت عملية الزراعة بنجاح والمريض الآن يرقد بالعناية المركزة، وتم فصله من جهاز التنفس الصناعى ويتماثل للشفاء الآن.