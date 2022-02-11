فحص ما يزيد عن 52 ألفا و700 مواطن بمبادرة الأمراض المزمنة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 52 ألفا و700 مواطن من خلال مبادرة الاعتلال الكلوى والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتى تُقدم خدماتها بـ 204 مقار بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاماً وكذالك المواطنين من عمر 18 سنة حتى 40 سنة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بشكل دوري وتحديد مستوى زياده الوزن والسمنه مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

كما أكدت وكيل وزارة الصحة، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة"ضغط، سكر" يتم تحويلها للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقي العلاج اللازم، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.