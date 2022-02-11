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الجمعة، 11 فبراير 2022 03:47 م
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فحص أكثر من 10 آلاف طفل ضمن "مبادرة السمعيات" بسوهاج خلال شهر يناير

الجمعة، 11 فبراير 2022 03:11 م
فحص أكثر من 10 آلاف طفل ضمن "مبادرة السمعيات" بسوهاج خلال شهر يناير مبادرة السمعيات
سوهاج - محمود مقبول

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أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 10 آلاف طفل ضمن مبادرة السمعيات بالمحافظة، مضيفة أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي تقدم خدماتها بـ 204 مقرات بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
 
وتستهدف المبادرة إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.
 
وأوضح الدكتور محمد عاطف المشنب مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمديرية، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع تتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.
 
وأوضح أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.
 

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