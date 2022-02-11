عمرها 108 سنوات وعندها 150 حفيدا.. وفاة أكبر معمرة بالقليوبية (فيديو)

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مع نجل وأحفاد الحاجة سرية حسن سرو، أكبر معمرة بالقليوبية، والتي غيبها الموت أول أمس عن عمر 108 سنوات، وكان لديها 150 حفيدا، ورحل زوجها عن عالمنا في عام 1995 م، والذى قد تزوجته وهي ابنة الـ 14 عاما، وأنجبت منه 8 أبناء 5 من الذكور و3 من الإناث.

وكان قد غيب الموت، الأربعاء الماضى، أكبر معمرة في محافظة القليوبية وهي الحاجة سرية حسن سرو، ابنة قرية تل بني تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، وصاحبة الـ108 أعوام، وتم أداء صلاة الجنازة أمس الخميس، عقب صلاة الظهر، بمسجد سيدي دياب، والعزاء بمنزل الدرايزة بقرية تل بني تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.

وفي هذا السياق قال الدكتور صبحي شعلان، الأستاذ بقسم النحت بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، وحفيد المعمرة، إن الراحلة كانت لديها العديد من الكرامات وكانت صاحبة بشرى طيبة له هو شخصيا، خلال نقل عمله من جامعة دمياط إلى جامعة بنها، كما أنها كانت دائما ذاكرة لله ولرسوله ولسانها كان رطبا بالذكر، كما أنه عند تقدم جدة لطلب الزواج منها كان مهرها 30 قرشا.

يذكر أن المعمرة من مواليد عام 1914، ومع قيام ثورة 1919، كانت المعمرة تبلغ من العمر 5 سنوات، فهي من مواليد عام 1914، كما أنها لم تمت لإصابتها بكورونا بل كانت موتتها طبيعية.

وقالت المعمرة، خلال آخر حديث لها مع "اليوم السابع"، إنها منذ ولادتها ظلت في قرية تل بني تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر في القليوبية، وتزوجت ابن عمها، وهي ابنة 14 عاما، وأنجبت منه 5 أولاد و3 بنات، وظلا سويا إلى أن توفي زوجها عام 1995، وخلال كل هذه المدة حملت ذكريات لا تزال محفورة في ذهنها.



وفاة أكبر معمرة بالقليوبية (2)



وفاة أكبر معمرة بالقليوبية (3)



وفاة أكبر معمرة بالقليوبية (4)



وفاة أكبر معمرة بالقليوبية (5)



وفاة أكبر معمرة بالقليوبية (6)



وفاة أكبر معمرة بالقليوبية (7)



وفاة أكبر معمرة بالقليوبية (8)



وفاة أكبر معمرة بالقليوبية (9)