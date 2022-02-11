وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فى بيان صحفي إن نحو 50 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب "الأقصى" وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي دققت في هوية المصلين؛ ومنعت آلافا من الضفة من الوصول إلى القدس من أجل أداء الصلاة .

وقالت مصادر إنه تم اعتقال خمسة شبان من محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة لعدم امتلاكهم تصاريح لدخول القدس المُحتلة.