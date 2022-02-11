عامل يكشف كواليس سقوطه بكمية من الحشيش قبل ترويجها بمنطقة العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عامل تم ضبطه في العمرانية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر، ليتولى ترويجه بين عملائه، مشيرا إلى أنه يلتقي زبائنه بمحيط مسكنه، لبيع الحشيش لهم، بالإضافة إلى ترويجه بين عدد من المتعاطين عقب التواصل معهم هاتفيا.

وذكر المتهم أنه يروج المواد المخدرة بمنطقة العمرانية، والمناطق المجاورة لها، ويخزن الحشيش بمسكنه، وضبط رجال المباحث هاتف محمول بحوزته، يستخدمه في التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالي اعترف بالتحصل عليه من الاتجار بالمخدر.

أكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، حيازة عامل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها، ألقى رجال المباحث بإشراف الرائد غسلام السيد رئيس مباحث العمرانية القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.