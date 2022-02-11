طقس الخليج.. غائم بالسعودية ومعتدل بالإمارات

وكالات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة قد تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة و الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تبلغ سرعتها من/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/ س.. و الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 43:16 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 05:43 و الجزر الأول عند الساعة 34:12 والجزر الثاني عند الساعة 22:01 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 28 15 85 25 دبي 27 17 85 20 الشارقة 28 14 85 20 عجمان 25 17 85 35 أم القيوين 26 14 80 20 رأس الخيمة 25 15 75 35 الفجيرة 25 16 70 30 العين 27 14 80 25 ليوا 28 10 85 20 الرويس 27 12 85 35 السلع 26 11 90 30 دلما 22 16 80 45 طنب الكبرى 25 17 75 35 طنب الصغرى 25 17 75 35 أبو موسى 25 17 75 35

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً مع ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ويكون غائماً جزئياً أحياناً خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى جنوبية شرقية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 95% والصغرى 35%.