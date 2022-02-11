ضبط 239 قضية مخدرات وجرائم أموال عامة خلال 24 ساعة

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (173) قطعة سلاح نارى، و(239) قضية مخدرات وتنفيذ (86614) حكما قضائيا متنوعا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (16) قضية اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (19) متهما "لعدد (7) منهم معلومات جنائية، وضبط (7) متهمين هاربين، وتنفيذ (7532) حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وذلك لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى ، وبحوزته (عدد 1260 عبوة مقرمشات أنواع مختلفة، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى) فتم التحفظ على المضبوطات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة فى ضبط (المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المعسل وتبغ السجائر بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع المعسل وتبغ السجائر غير المطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر فى عملية التصنيع وتعبئه منتجاته داخل عبوات مقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية العالمية فى ذلك المجال، وإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة وطرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليساً وتم ضبط (كمية قدرها 625 كيلو جرام تبغ مفروم داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر معد للاستخدام - كمية قدرها 350 كيلو جرام عسل أسود "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر- كمية قدرها 180 كيلو جرام معسل داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر معد للبيع- عدد 1460 علامة "باندرول" يقوم بوضعه على منتجاته لإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة- عدد 360 ملصقا مدون عليه علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مشهورة معد للاستخدام- عدد 149 باكت تبغ فارغ مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مشهورة معد للإستخدام) فتم التحفظ على المضبوطات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول " وشقيقه – مقيمان بمركز شرطة نجع حمادى بقنا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعمله الأجنبية" ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإرسال قيمة تلك البضائع إلى الثانى من خلال تحويلات بريدية على حسابه بالبريد المصرى بالعملة المصرية ، حيث يقوم الثانى عقب ذلك بتسليمها لذى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (4,115,000) مليون جنيه مصرى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين" متواجدين بإحدى الدول " وشقيق أحدهما – مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعملون بها "بالعمله الأجنبية" ، وإرسالها للثالث خلال تحوبلات بنكية على حسابه .. حيث يقوم الأخير عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية ، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثالث وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول والثانى "المتواجدين حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام (4,716,000) مليون جنيه مصري فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.