ضبط قضايا تموين ومرور وتنفيذ أحكام فى حملات أمنية

كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط عدد (29) محكوما عليه فـى عدد (30) جناية من بينها "حكمين بالسجن المؤبد" فـى العديد من القضايا أبرزها (مخدرات ، سلاح ، سرقة ، تزوير، قتل ، تنقيب عن الآثار) بمواجهة المحكوم عليهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (28042) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها(5440) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(221) مخالفة السير بدون تراخيص، (58) مخالفة شروط التراخيص، و(6 مخالفات الدراجات النارية، و(24 مخالفة موقف عشوائى.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3992) قضية متنوعة.

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (14562) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (270) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (185) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وتواصلت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، ففى مجال متابعتها للأسواق تم ضبط (1403) قضايا تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1394) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (331 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (15,380 طن)، وضبط (37 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (43,816 طن – 62293 عبوة)، وضبط (29 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (8,509 طن)، وضبط (22 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (28,595 طن - 4342 عبوة – 34918 قطعة – 3654 لتر)، وضبط ( 24 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (48500 لتر – 562 أسطوانة ).

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (6) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1706) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (259) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.