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صور.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى سقوط تروسيكل بترعة أصفون جنوب الأقصر

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:55 م
صور.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى سقوط تروسيكل بترعة أصفون جنوب الأقصر سقوط تروسيكل بترعة أصفون جنوب الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حادث سقوط تروسيكل فى ترعة أصفون بجوار كوبرى نجع أبوحميد، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وانتقلت على الفور القوات لموقع الحادث وتم انتشال جثامين المتوفين ونقل المصابين لمستشفى طيبة إسنا لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطار من العقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حادث سقوط تروسيكل بترعة أصفون بجوار كوبري نجع ابو حميد بإسنا، وانتقل لمكان الحادث كلاً من، اللواء محمد أبو عايد مساعد مدير أمن الأقصر، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب أبراهيم الحيني، والنقيب محمد الحطايبي، والنقيب عمر غنيم، ورجال المسطحات المائية، وسيارات الاسعاف.

وتبين من خلال الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من، "محمد.م.أ" 5 سنوات، و"مؤمن.أ.ح" 45 سنة، و"عزة.ع.ع" 22 سنة، و"سعد.ي.س" 3 سنين، مقيمين بقرية عزبة صالح التابعة لمركز إسنا، وإصابة كلاً من، "نوره.ا.م" 33 سنة، و"عبد السلام.م.أ" 12 سنوات، و"البدري.م.أ" 5 سنوات، بكدمات وسججات وكسور واشتباه ارتجاج فى المخ، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى طيبة بإسنا لتلقي العلاج اللازم، وجاري انتشال جثامين المتوفين من مياه الترعة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (1)
مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (1)

 

مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (2)
مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (2)

 

مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (3)
مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (3)

 

مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (4)
مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (4)

 

مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (5)
مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة أصفون (5)

 


الاقصر

حادث مرورى بالاقصر

سقوط تروسيكل فى ترعة

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ترعة اصفون باسنا

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