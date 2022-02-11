شكوى من طفح الصرف وتراكم مياه الأمطار بقرية الخاشعة بكفر الشيخ.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى- كفر الشيخ محمد سليمان

أرسل القارئ أحمد الشريف من أهالى قرية الخاشعة التابعة مركزبلطيم محافظة كفر الشيخ، مطالبا بتوصيل الصرف الصحى، خاصة مع معاناة الأهالى مع الرائحة الكريهة.قائلا :" هذه صور حية من أمام الوحدة الصحية بالقرية والطريق المؤدى إلى المدرسة الابتدائية والإعدادية وطريق بالقرية مما تسبب فى مشاكل بدنية وصحية لأهالي القرية وطلبة المدارس التى يستحيل عليهم الوصول إلى المدارس لأداء الامتحانات والخروج من البيوت ".

أكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه كلف لجنة بالتوجه للقرية لمتابعة شكوى المواطن، وسرعة حلها، ورفع مياه الامطار المتبقية، وادراج القرية ضمن الخطة الاستثمارية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفاظا على أهالي القرية والطلاب، مشيراًُ إلى أنه سيتم تقديم تقريرا كاملا بأعمال اللجنة وإزالة مسببات الشكاوى.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".