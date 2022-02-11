شكوى من انتشار مياه الصرف الصحى خلف مدرسة بقرية دنجواى بالدقهلية.. والمحافظ يرد

كتب - محمود أحمد عطا- الدقهلية - شريف الديب

أرسل القارئ محمود عبد الحميد عمر إمام وخطيب مسجد قطر قرية دنجواي التابعة لمحافظة الدقهلية ، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" من تدهور الطرق.

وقال القارئ فى رسالته:"نعانى نحن سكان قرية دنجواي التابعة لمحافظة الدقهلية من سوء الخدمات فى الطرق ممثلة فى انتشار الحجارة فى عرض الطريق، بجانب يوجد انتشار كبير لمياه الصرف الصحى بجوار غرق الطريق مما يعمل عرقلة حركة المرور وتعريض حياة الأهالى للخطر".

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تكليف رئيس مركز مدينة شربين لفحص المشكلة والعمل على حلها، وأشار رئيس مركز شربين بأن هناك 26 قرية تبع للمركز داخل المبادرة الرئاسية حي كريمة، ونظر للاعمال فى المبادرة هناك بعض التشوين ، وهي ما تتسبب فى ذلك وبمجرد الانتهاء من الأعمال سوف تعود المنطقة إلى الأفضل خلال الفترة القادمة.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "رسالة للمسئولين" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى .send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".خاصة بالجريدة على منصاتها الخاصة بالتواصل الاجتماعى المختلفة .