اليوم السابع
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زير وقلة وطاجن رز.. هنا قراقص أشهر قرية لصناعة الفخار بالبحيرة.. لايف

الجمعة، 11 فبراير 2022 08:35 م
زير وقلة وطاجن رز.. هنا قراقص أشهر قرية لصناعة الفخار بالبحيرة.. لايف
البحيرة - ناصر جودة

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تعد قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور من أشهر مناطق صناعة وتجارة الفخار البدوى بالبحيرة .

فعندما تمر على عند قرية قراقص باول طريق دمنهور - دسوق لابد أن يلفت انتباهك معارض الفخار اليدوية التى تزين الطريق بالمنتجات الملونة التى تحمل علامة الانتاج المميزة للفواخير.
 
عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته  الإليكترونية صناعة وتجارة الفخار اليدوى بالبحيرة
تلك المنتجات  التى تحمل ورائها قصص كفاح لعمال "الفواخير" الذين يحولون الطين إلى إبداعات فنية عالمية تقاوم الاندثار.
 
وقال ابراهيم الشرقاوي  أحد تجار الفخار اليدوى ان قراقص بمركز دمنهور  هى الاساس لصناعة وتجارة الفخار بالبحيرة وذلك لكثرة ورش التصنيع " الفواخير " إلى جانب الايدى العاملة المدربة  التى عشقت هذه المهنة عبر التاريخ.
 
 
وأضاف أن تجارة الفخار  عالم له تفاصيله واسرارة  التى لا يعرفها إلا أصحابها ويتضمن بيع مختلف  أنواع الفخار بداية من القلل والازيار وطواجن المنزل حتى  الاوانى  والمزهريات الخزفيه  التى تصدر  إلى الخارج  مرورا بالاشكال الديكورية التى  تصنع من الطين والتراب الجبلى.
 
وأوضح الشرقاوي  أن أغلب زبائنه  من المسافرين على الطريق الذى يربط محافظتى  البحيرة وكفر الشيخ اللذين يلفت نظرهم  انواع الفخار الملون واسعاره المنخفضة  التى تتراوح ما بين 15 جنيها إلى 300 جنيه لأطقم الأوانى الحرارية
 
واكدت ام ياسين أشهر بائعات الفخار بقرية قراقص  أن هذه المهنة تقاوم الاندثار بكل الطرق  مع كثرة الخزف المستورد الوارد من الصين والذى لا يقارن فى جودته بالمنتجات المصرية " هاند ميد " التى تمثل تراثا عريقا من الفنون.
 
وأضافت أنه رغم كل المعوقات التى تواجه صناعة وتجارة الفخار إلا هذا الفن له عشاقه الحرمين على أقتنائه من كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية.     
 
 
 
 

 


صناعة الفخار

قرية قراقص

دمنهور

محافظة البحيرة

قلل وازيار

طريق دسوق

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