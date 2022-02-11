أفاد مرصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، بأن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت تايوان الجمعة، وأن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.
وكثيرا ما تشهد تايوان هزات أرضية حيث تقع الجزيرة على تقاطع صفيحتين تكتونيتين، بحسب "روسيا اليوم".
وفى يناير الماضى ، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة "هوالين" شرقي تايوان، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن المكتب المركزي للأرصاد الجوية المحلي أوضح، في بيان أن "الزلزال بقوة 6 درجات وقع على عمق 56.7 كم شرقي تايوان".
وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل باستمرار.
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