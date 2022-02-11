رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط يصل 136 ألف طن

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 29 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22038 طنا تشمل: 20960 طن فوسفات و 428 طن أسمدة زراعية و650 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45098 طنا تشمل : 7127 طن قمح و 1428 طن خشب زان و 20388 طن حديد و 1994 طن سلاج و 8000 طن ذرة و 6161 طن فول.

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 418 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و بصل و بردقوش و زيتون و كتان و قطن و كركدية و سمسم و عين جمل ) و فواكه ( برتقال و بلح و فراولة و جريب فروت ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية و سريلانكا و إسبانيا و أمريكا و سلوفينيا و هونج كونج و الهند و سنغافورة و كرواتيا و اليونان و بلجيكا و الصين و بنجلاديش وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1223 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135691 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 120821 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2543 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا و كفر الشيخ، و1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5127 شاحنة .