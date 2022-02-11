رئيس وزراء اليابان: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا يعرقل المجتمع والاقتصاد

طوكيو (أ ش أ)

صرح رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الجمعة، بأن وتيرة انتشار العدوى بدأت بوضوح فى التباطؤ بفضل تعاون الشعب.

وقال كيشيدا - بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إن الإجراءات المتخذة حتى الآن أتت بمفعولها إلى حد ما على ما يبدو"، مؤكدا أن الخبراء يحذرون من ارتفاع مخاطر الحالات الشديدة واستمرار زيادة عدد الإصابات الجديدة".

وحث كيشيدا على الحذر قائلا "إن ارتفاع عدد الحالات قد يعرقل الاقتصاد والمجتمع"، مضيفا أن الوضع لا يزال بعيدا كل البعد عن الأمان.

وكانت الحكومة اليابانية قد قررت أمس الخميس تمديد قيود شبه الطواريء في 13 محافظة من بينها العاصمة اليابانية طوكيو لثلاثة أسابيع على أن تنتهي 6 مارس المقبل.