اليوم السابع
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أمام قمة محيط واحد..

رئيس حكومة المغرب: أحرزنا تقدما فى مكافحة الصيد غير القانونى

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:52 م
رئيس حكومة المغرب: أحرزنا تقدما فى مكافحة الصيد غير القانونى عزيز أخنوش
إيمان حنا

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قال رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، إننا فى المغرب وضعنا كثير من الخطط لمكافحة عمليات الصيد غير القانوني وأحرزنا تقدما كبيرا في هذا الصدد، وفيما يخص سواحلنا على المحيط الأطلنطى استطعنا تنفيذ خطوات لمواجهة التلوث.

وأضاف أخنوش، خلال كلمته أمام قمة "محيط واحد"، إننا نسعى لزيادة عدد المحميات البحرية، ونثمن ونلتزم ببنود الصك الدولى لصون التنوع البيولوجى في أعالى البحار وهذا تتأثر به البلدان بشكل مباشر. كما ندعم بقوة وضع معاهدة دولية لتنظيم الأعمال في أعالى البحار برعاية الأمم المتحدة.

يذكر أن قمة محيط واحد انطلقت فعالياتها، صباح اليوم الجمعة، في مدينة بريست الفرنسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من قادة ورؤساء الدول

تركز القمة على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ.

وتأتي هذه القمة في إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية، ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، وستعنى كذلك بدعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.


قمة محيط واحد

اخبار قمة محيط واحد

عزيز أخنوش

فرنسا

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