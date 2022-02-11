قالت دير لاين، في كلمتها خلال قمة محيط واحد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة بريست الفرنسية، "إن المحيط هو دعامة الحياة وسبل معيشتنا على هذا الكوكب، حيث إنه يوفر نصف الأوكسجين ويمتص أغلب الكربون في الهواء، والمناخ برمته يعتمد على المحيط".

وأضافت أن المحيط هو الحياة والغذاء والطاقة وفرص العمل لملايين من البشر حول العالم، كما أن 90% من التجارة تمر عبر البحر والمحيطات، مشيرة إلى أن المحيطات اليوم مهددة بخطر التلوث من المواد الكيميائية ونفايات البلاستيك والإفراط في استغلال الموارد.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتمويل عملية إعادة تأهيل البحار والمحيطات بحلول عام 2030، بحوالي نصف مليار يورو، موضحة أن هذه العملية ستركز على البحار الخمس الأوروبية.

وأشارت إلى أن هناك تعاون بين الاتحاد الأوروبي وكل الدول التي تقع على سواحل البحر الأسود لمكافحة التلوث والحفاظ عليه، مؤكدة على أن التعاون بين الدول يعد القوة الحقيقية لتجاوز أوجه الاختلاف فيما بيننا.

يذكر أن القمة "محيط واحد" تركز على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام؛ تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي إقليمياً ودولياً في إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذي سيتوج باستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري.



