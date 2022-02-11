حاولت تموت نفسها زى اختها..تفاصيل الحالة الصحية لشقيقة بسنت بالغربية (فيديو)

الغربية مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من محافظة الغربية، لرصد تفاصيل واقعة محاولة نيرة خالد شلبي شقيقة بسنت خالد ضحية الابتزاز الأليكتروني، إنهاء حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة، لمرورها بأزمة نفسية بسبب ماتعرضت له شقيقتها، وكثرة حديث أهالي القرية وتنمرهم.





كانت أسرة بسنت خالد قد فوجئت بابتلاع نيرة حبة حفظ الغلال السامة، ومحاولتها إنهاء حياتها، وتم على الفور نقلها لمركز السموم بطنطا لإسعافها.

وكشف مصدر مسئول بجامعة طنطا، أن الفتاة حضرت مساء أمس في حالة أعياء شديد، نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال السامة، مشيراً إلى أنه تم عمل الاسعافات الأولية اللازمة لها، وتبين أن الحبة التي تناولتها فاسدة بسبب تعرضها للرطوبة.

وأوضح المصدر أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت بسبب فساد الحبة القاتلة وتم خروجها من المستشفى بعد تحسن حالتها.