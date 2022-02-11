كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حاكم أونتاريو الكندية يعلن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات ضد قيود كورونا.

وفى وقت سابق وجه المتظاهرون، الذين عطلوا حركة المرور فى العاصمة الكندية، أوتاوا، لمدة أسبوعين جهودهم إلى مطار أوتاوا الرئيسى لمدة ساعتين تقريبا صباح اليوم الخميس.

وأظهرت كاميرات المرور مجموعة من المركبات متجهة إلى هناك حوالى الساعة 8 صباحًا، وكان لا يزال من المقرر أن تصل أو تغادر أكثر من 50 رحلة عندما بدأت سيارات الاحتجاج فى تعطيل حركة المرور.

وقالت هيئة مطار أوتاوا الدولى - فى بيان - إنه حتى الساعة 9:50 صباحًا، شاركت حوالى 60 إلى 70 مركبة وكان لها تأثير ضئيل على المطار.

وأضاف البيان "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن المحتجين اختاروا تعطيل صناعة دمرها الوباء بالفعل".