جائزة مصر للتميز الحكومى تعقد ورشة عمل لقيادات محافظة أسيوط

كتبت ــ أسماء أمين

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة عمل على مدار يومين لقيادات محافظة أسيوط من رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والمراكز التكنولوجية، وذلك بديوان عام المحافظة استعدادًا للمشاركة في الدورة القادمة للجائزة.

‏‎تأتي الورشة في إطار حرص جائزة مصر للتميز الحكومي على نشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، وبهدف إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي، من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الجائزة عقب انتهاء دورتها الثانية عملت على بناء جسور قوية بينها وبين قطاعات الجهاز الإداري بالدولة من خلال عقد مجموعة ندوات توعوية وورش عمل، بهدف تعميق ونشر ثقافة التميز الحكومي والتوعية بأهداف الجائزة التى تتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى فتح باب التواصل من خلال الخط الساخن للجائزة 19552 لتلقي المقترحات والاستفسارات، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي كما سيتم قريبًا تدشين المنصة الإلكترونية للجائزة والتي سيتم من خلالها تقديم الدعم الكامل في عملية التدريب وورش العمل على مستوي كل الفئات، وشرح معايير وكيفية العمل على طلبات الترشح للجائزة.

‏وخلال ورشة العمل استعرض الدكتور عبدالحكيم رضوان، مستشار التدريب والتقييم بالجائزة أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030 والتى تتسق مع رؤية ورسالة وأهداف الجائزة، مشيرًا إلى فئات الجائزة المختلفة ومراحل تنفيذها، بالإضافة الى إلقاء الضوء على ما شهدته الدورة الثانية من تحول إلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، موضحًا أنه شارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، كما تمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.

وحول إنجازات الدورة الثانية؛ أوضح رضوان أنها شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين. واستعرض مراحل عملية التقييم، وأدلة معايير جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية والتي تستند على المحاور والمعايير الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، والمهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم، والحكومة الإلكترونية، واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى إدارة الابتكــار، ورأس المال البشري، والممتلكات والموارد، والحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.