اليوم السابع
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تعرف على دير القديس هرمينا السائح فى الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط

الجمعة، 11 فبراير 2022 07:00 ص
تعرف على دير القديس هرمينا السائح فى الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط دير القديس هرمينا السائح
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر دير القديس هرمينا السائح فى أسيوط أحد أهم الأديرة الأثرية فى محافظة أسيوط، حيث يقع بجبل قاو جنوب مدينة أسيوط بحوالى 50 كيلو مترا.

وولد القديس هرمينا فى مدينة البهنسا بالقرن الخامس الميلادى من أبوين بارين تقيين، ومعنى اسم هرمينا طفل من الأرض، شب الطفل هيرمينا على الصلاح والتعفف والبر ومحبة الفضيلة والسعى إليها بقدر ما رآه من أبويه البارين تدرج الصبى هرمينا فى الحكمة والقامة عند الله والناس، وعمل برعى الغنم وكان وديعًا، محبًا للغرباء، هادئًا فى الصفات والطبائع.

ويحتوى الدير على مزرعة تقع بالوادى الأسيوطى جنوب شرق مدينة أسيوط بحوالى 15 كيلو مترا، وشمال دير القديس الأنبا هرمينا الأثرى بحوالى أربعين كيلو مترا، وتم تشييد 30 قلاية منفردة كما هو موضح بالصورة، وبجوارها كنيسة القديس الأنبا هرمينا، وذلك بمنطقة القلالى بالمزرعة.

 ويوجد أيضا بالمزرعة كنيسة الشهيد أبانوب النهيسى وبجوار كنيسة الشهيد أبانوب النهيسى، يقع بيت الخلوة، الذى يحوى 24 غرفة، وقاعة محاضرات، ومائدة طعام كما يوجد بالمزرعة أيضا كنيسة البابا كيرلس السادس، وكنيسة أخرى باسم السيدة العذراء مريم، كما تم تشييد كنيسة جديدة على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا هرمينا السائح أعلى مزار القديسين وأمام كنيسة السيدة العذراء والأنبا هرمينا، تقع المكتبة الجديدة، وكانتين الزوار كما توجد أيضا كنيسة جميلة على اسم السيدة العذراء، كذلك توجد ورشة للأعمال الخشبية للإيبارشية، كما توجد بالمزرعة مزارع للإنتاج الداجنى كذلك إنشاء مجزر نصف آلى.

مشرف الدير

ومن مشرفى الدير الأنبا يؤانس وفى يونيو 2019 اعترف المجمع المقدس لكنيستنا القبطية بعودة الحياة الرهبانية لدير القديس العظيم الأنبا هيرمينا السائح.

جسد القديس مرمينا السائح
جسد القديس مرمينا السائح

 

دير القديس هرمينا السائح
دير القديس هرمينا السائح

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القديس هرمينا

مدينه البهنسا

هرمينا السائح

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