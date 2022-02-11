اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل إغلاق شارع الهرم لإنشاء محطة مترو الطالبية

الجمعة، 11 فبراير 2022 08:17 م
تعرف على تفاصيل إغلاق شارع الهرم لإنشاء محطة مترو الطالبية شارع الأهرام
كتب عبد الرحمن سيد

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أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات لحركة السيارات لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية بشارع الأهرام، ونلخص تلك الأعمال فيما يلى:

-تسليم موقع الإنشاء للشركة المنفذة لمترو الخط الرابع 

- أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى

- تنفذ الإنشاءات فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة

- غلق كلى لشارع الأهرام فى الاتجاه المُشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجهة لفندق أوروبا" 

-بدأت الأعمال الإنشائية فى الواحدة صباح اليوم الجمعة

- إجراء مجموعة من التحويلات المرورية لمنع زحام السيارات

-التحويلات شملت استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" اتجاه كوبرى عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم "السير أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث " الطريق السطحى

-شملت التحويلات السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام

- الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال 

-التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين

 


ادارة المرور

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