تعرف على تفاصيل إغلاق شارع الهرم لإنشاء محطة مترو الطالبية

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات لحركة السيارات لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية بشارع الأهرام، ونلخص تلك الأعمال فيما يلى:

-تسليم موقع الإنشاء للشركة المنفذة لمترو الخط الرابع

- أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى

- تنفذ الإنشاءات فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة

- غلق كلى لشارع الأهرام فى الاتجاه المُشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجهة لفندق أوروبا"

-بدأت الأعمال الإنشائية فى الواحدة صباح اليوم الجمعة

- إجراء مجموعة من التحويلات المرورية لمنع زحام السيارات

-التحويلات شملت استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" اتجاه كوبرى عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم "السير أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث " الطريق السطحى

-شملت التحويلات السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام

- الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال

-التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين