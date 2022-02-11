تطعيم 200 ألف مواطن بالمنوفية على مدار 3 أيام ضمن الحملة المكبرة ضد كورونا

المنوفية - فريق المحافظات

. أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن حصيلة الأيام الثلاث لحملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا التي تم تدشينها يوم الثلاثاء الماضي تحت شعار" لا انتظار – لا زحام " بلغ ما يقرب من 200 ألف مواطن بنطاق المحافظة، مؤكداً أن الحملة مستمرة في تطعيم المواطنين حتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجاري والتي تستهدف جميع الفئات والأعمار بدءً من 12 عاما وكبار السن و ذوى الهمم وغير القادرين، مشددا علي كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها

وأفاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن حصيلة اليوم الأول والثاني للتطعيم بلغت ما يزيد عن 140 ألف مواطن، كما أسفرت فعاليات اليوم الثالث للحملة الموسعة تطعيم 58 ألفا و839 مواطنا، تضمنت تطعيم 52 ألفا و821 مواطنا جرعة أولي، و5 آلاف و474 مواطنا "جرعة ثانية"، و544 مواطنا "جرعة ثالثة" بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال انتشار 1700 فرقة ثابتة ومتحركة "من منزل لمنزل ومن شقة لشقة" تستهدف الوصول لمختلف الفئات والأعمار دون اشتراط التسجيل المسبق علي المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة .

ومن جانبه، ناشد محافظ المنوفية مجدداً أهالي وأبناء المحافظة بضرورة التجاوب مع فرق التطعيم وسرعة التوجه للمراكز الطبية وفرق تلقى اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول علي التطعيم ضد فيروس كورونا حفاظاً علي الصحة العامة .