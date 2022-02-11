اليوم السابع
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تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعاما فاسدا بأخميم فى سوهاج

الجمعة، 11 فبراير 2022 09:02 ص
تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعاما فاسدا بأخميم فى سوهاج تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة
سوهاج محمود مقبول

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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بناحية قرية الخلوة دائرة مركز أخميم شرقى المحافظة بحالة تسمم من بينهم 4 أطفال عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة وتم نقلهم إلى جميعا للمستشفى الجامعى وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد لإصابة اسرة كاملة بحالة إعياء والم بالبطن وقيئ مستمر وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية لهم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد إبراهيم صقر ، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوصول عمر . م . ج  19 سنة، وحازم . م . ج  11 سنة، وهبة . م . ج 10 سنوات، ونور . م . ج 9 سنوات، ومنة . م . ج 7 سنوات، وصفاء . م . ا 41 سنة إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابين بحالة إعياء والم بالبطن وقيئ مستمر، وتم حجزهم بإستقبال قسم الباطنة بالمستشفى.

وبسؤال المصابين قرروا أن سبب إصابتهم حدثت عقب تنولهم طعاما فاسدا، ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 


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