اليوم السابع
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تحرير 7594 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:04 ص
تحرير 7594 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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حررت أجهزة الأمن (7594) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7549) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (45) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتم تحرير (750) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (212) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1464) أرجيلة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الحماية من فيروس كورونا ومتحوراته في أماكن العمل من خلال تلقي اللقاح والجرعات التنشيطية له، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة، وكذلك الحرص على التباعد الاجتماعى والاستمرار بغسيل اليد والحرص على النظافة الشخصية. 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


كمامة

كورونا

كورونا نيوز

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