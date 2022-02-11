تحرير 135 محضرا تموينيا متنوعا وضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأسفرت الحملات التموينية على محال الجزارة والسوبر ماركت وعدد من المحال المتنوعة من تحرير 135 محضرا، منها 10 محاضر للمخالفين من التجار، فتم ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 125 محضراً متنوعاً، كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.