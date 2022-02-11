تحرير 135 محضرا تموينيا متنوعا وضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

تمكنت الحملات التموينية بالتعاون بين مديرية التموين والطب البيطري والصحة والرقابة التموينية بمحافظة كفر الشيخ من تحرير 135 محضراً للمخالفين من أصحاب المحال والجزارة والسوبر ماركت، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده، ماضي، السكرتير العام المساعد.
يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأسفرت الحملات التموينية على محال الجزارة والسوبر ماركت وعدد من المحال المتنوعة من تحرير 135 محضرا، منها 10 محاضر للمخالفين من التجار، فتم ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 125 محضراً متنوعاً، كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.
جانب من الحملات المتعددة على المحال
جانب من الحملة التموينية
حملات تموينية متعددة
حملة تموينية على المحال
حملة تموينية على محال الجزارة
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