تايمز: اقتصاد بريطانيا يحقق أسرع معدل نمو منذ الحرب العالمية الثانية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة تايمز البريطانية، إن اقتصاد المملكة المتحدة قد حقق نموا بنسبة 7.5% فى 2021 ليصل بذلك إلى أسرع مستوى نمو منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 9.4% فى 2020.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا فى طريقها لتكون الاقتصاد الأسرع نموا فى مجموعة السبع العام الماضى، بعدما شهدت أسوأ تراجع سنوى فى الكتلة فى 2020.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطنى أن ظهور متحور أوميكرون أكثر مع ذلك فى الانتعاش، مع انخفاض بنسبة 0.2% فى الناتج المحلى الإجمالى المسجل فى ديسمبر. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضا بنسبة 0.6%.

وأدى الانكماش فى نهاية العام، عندما تم تنفيذ قيود الخطة البديلة تم تنفيذها للحد من الإصابات، وأدت إلى تراجع الانتعاش الاقتصادى فى الربع الرابع إلى 0.4% أقل من مستويات ما قبل الوباء. وزاد الناتج الإجمالى المحلى بنسبة 1% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وكان الانخفاض مدفوعا بحذر المستهلك فى وجه المتحور الجديد. ومع بقاء الناس فى منازلهم، انخفض الناتج الذى سجلته المطاعم والفنادق بنسبة 9.2% فى ديسمبر مقارنة بالشهر السابق. وانخفاض الإنفاق على الفنون والترفيه بنسبة 44.4%، وانكمش قطاع التجزئة بنسبة 3.2%.

وفاق الإنخفاض فى الإنفاق كلا من ارتفاع بنسبة 2.4% فى النشاط فى قطاع الرعاية الصحية الذى كان مدفوعا بزيادة التطعيمات وبرنامج التتبع والاختبار، ونسبة نمو 2% فى قطاع البناء. وقال بول ديلز الخبير الاقتصادى الرئيسى فى كابيتال إكونوميكس إن هذا يعنى أن مستوى الناتج المحلى الشهر انتقل من 0.2% قبل ذورة ما قبل الوباء فى فبراير 2020، قبل أن يتماشى معها فى ديسمبر، على الرغم من أن الاعتقاد بأن ضربة موجة أوميكرون ستكون أكبر.