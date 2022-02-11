بدأ منذ 150 عاماً.. تعرف على تاريخ الخدمة الطبية فى الطائفة الإنجيلية

كتب: محمد الأحمدى

تهتم الكنيسة الإنجيلية بالخدمات الطبية إلى جانب خدماتها التعليمية، حيث بدأت الخدمة فيها قبل 150 عاماً، حيث تعتبر الكنيسة الإنجيلية فى مصر كنيسة معترفا بها بجوار الكنيسة الأرثوذوكسية والكنيسة الكاثوليكية، ولكن قبل هذا بأعوام كان المبشرون يعملون بجد واجتهاد للوصول لكل مكان فى مصر للتبشير برسالة الأخبار السارة فى كل أنحاء مصر.



وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الخدمة الطبية فى الكنيسة الإنجيلية:



1 – بدأت الخدمة الطبية للكنيسة الإنجيلية المشيخية في أسيوط سنة 1870.

2 - أقيم مستشفى أسيوط (المستشفى الأمريكانى بأسيوط والذى تسمى بعد ذلك بمستشفى الإيمان) سنة 1901.

3 - بعد ذلك بعامين تم افتتاح مستشفى طنطا (والذي تسمى بالمستشفى الأمريكى).

4 - فى عام 1953 تمّ افتتاح المستشفى الإنجيلى.

5 - أنشأت الجمعية الخيرية الإنجيلية العامة المستشفى الإنجيلى.

5 - المستشفى يتبع حاليًا المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة.

6 - يوجد حاليا صرح طبى كبير وهو المركز الطبي الإنجيلي بالقاهرة.

7 - اهتمت الكنيسة أيضًا بإعداد الممرضات.

8 - افتتحت الكنيسة مدرسة للتمريض بأسيوط سنة 1925.

9 – أفتتحت الكنيسة أيضا مدرسة أخرى بطنطا سنة 1949.