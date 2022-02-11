انطلاق قافلة طبية علاجية تابعة لمبادرة حياة كريمة بحلايب اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم الجمعة قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبي علي مواطني مدينة حلايب، وتستمر القافلة لمدة يومين اليوم الجمعة وغدا السبت، ويتم إجراء الكشف وصرف العلاج مجانًا.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن طبقا للخطة الموضوعة لقوافل مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، تبدا اليوم القوافل اعمالها بمدينة حلايب جنوب البحر الاحمر لمدة يومين اليوم وغدا.

واضاف ان القوافل الطبية العلاجية تنطلق بعد ذلك الي قرى حلايب " رأس حدربه، وأبو رماد" وتقضي هناك ايضا يومين 13 و14 فبراير، ومن حلايب وشلاتين الي مرسي علم بقري الشيح الشاذلي وابو غصون خلال يومي 15 و16، ومنها الي مركز صحة الاسرة بمدينة مرسي علم يومي 17 و18 فبراير.

وتتابع القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها بعد ذلك بقرية الحمروين شمال مدينة القصير لإجراء الكشف الطبي علي الأهالي، يومي 19 و20 في الشهر الجاري، ومنها الي سفاجا شمالا حيث تستهدف القافلة، خلال يومي 21 و22 فبراير الكشف على اهالي قري أن الحويطات والنصر، واخيرا تنطلق الي قرية الزعفرانة برأس غارب يومي 23 و24 فبراير.