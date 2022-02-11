انتخابات الكنيسة الرسولية في مصر 22 فبراير بوادي النطرون.. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

يعقد المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر دورته القادمة رقم 47 في بيت الأب سمعان بوادى النطرون، في الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، لإجراء انتخابات اللجنة التنفيذية واللجنة الدستورية ولجان المجامع الإقليمية.

ويترشح لمقاعد اللجنة التنفيذية كلاً من القس ناصر كتكوت لمقعد الرئيس العام للمرة الرابعة ، دون منافس، بينما يترشح أربعة منالقساوسة لشغل مقعد نائب الرئيس العام ، حيث يترشح الدكتور القس مودي جرجس عبد الملاك وثلاثة من الرعاة من مجمع المنيا ، همالقس صلاح صاروفيم كامل ، والقس يعقوب عياد عبد الله ، والقس ناصر رشدي ، ويترشح علي مقعد السكرتير العام القس نصر أمين صليب والقس حلمي أدهم جاب الله ، بينما يترشح علي مقعد أمين الصندوق العام المهندس عياد سليمان متري ، دون منافس ،ويترشح علي مقعد رئيس اللجان الروحية دون منافس ، الدكتور القس صفا وليم ، وعلي مقعد العضو العلماني يترشح للمرة الاولي ارمنيوس صموئيل في مواجهة إسحق يوسف " ، وعلي مقعد رئيس مجمع القاهرة والوجه البحري ، القس جميل عويضه والقس ماجدعدلي وعلي مقعد رئيس مجمع المنيا وبني سويف يترشح القس عيد كامل ، دون منافس ، بينما يترشح القس عزت ارميا والقسممدوح مراد شفيق لشغل مقعد رئيس مجمع مصر العليا ، وعلي مقعد عضو المجلس الانجيلي العام يترشح دون منافس القس عادل جادالله عبد الملاك

وحول المرشحين للجان المجامع الإقليمية ، ففي مجمع القاهرة والوجه البحري يترشح دون منافس كلاً من ، القس صموئيل مهني لمقعد نائب رئيس المجمع ، والقس صفوت موسي ، علي مقعد سكرتير المجمع ، والقس مودي فيليب لمقعد اللجان الروحية ، بينما يتنافسالقس سمير ناصف والقس ماجد ماهر علي مقعد فض المنازعات ، وجورج خليل علي مقعد أمين الصندوق ، فيما لم يترشح أحد عليمقعد أمين صندوق المجمع . و للجنة الدستورية كلا من القس ايمن عيد فايز ، الدكتور القس مجدي ثابت ، القس هاني توفيق مليكه ،المستشار مجدي اسحق ، وميلاد حفيظ تاوضروس

وفي مجمع المنيا وبني سويف ، يترشح كلاً من القس نادي سليمان يوسف والقس فيكتور نادي بشري علي مقعد نائب رئيس المجمع ،وعلي مقعد سكرتير المجمع القس جمال نجيب الشهير القس هاني نجيب ، والقس جميل بركات والقس سامح عوض الله ، فيما يترشحالقس بولس اسعد ، منفرداً ، علي مقعد اللجان الروحية بالمجمع ، ويتنافس كلاً من القس سميح عياد والقس صموئيل خليل علي مقعدفض المنازعات ، ويتنافس كلاً من الاخ خلف ثابت علي مقعد أمانة الصندوق ، بينما يتنافس وجيه شاكر و ناصر عاطف. ويترشح للجنة الدستورية ، كلا من القس ارميا يعقوب ، القس أسامة يوسف ، القس عادل منصور ، وكمال حنا .

وفي مجمع مصر العليا يتنافس كلاً من القس شاكر عبده والقس لوثر حنا ، علي مقعد نائب رئيس المجمع ، بينما يترشح منفرداً عليمقعد سكرتير المجمع القس هاني قدوس ، و القس موسلين بباوي منفرداً ،علي مقعد اللجان الروحية بالمجمع ، بينما يتنافس كلاً منالقس أيمن حفظ الله والقس فيكتور صدقي والقس نادر عيد والقس جورج جميل ، علي مقعد فض المنازعات ، وطلعت عبد العال علي مقعد أمين الصندوق بينما يترشح كلا من الأخ عصمت " ميمي " رمزي وفتحي غبريال ،علي مقعد العضو العلماني . ويترشح للجنةالدستورية ، كلا من القس اشرف عصمت ميخائيل ، القس جوزيف نادر ، القس رفعت مجدي ، القس ممدوح فهمي بشارة، ونسيم شنودة.

أرمنيوس المنياوي المرشح على المقعد العلماني المستشار الاعلامي للكنائس الرسولية في مصر