اليوم السابع
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الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا على الفور

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:00 ص
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا على الفور الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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حثت الولايات المتحدة مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب "تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي" ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير: "لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد-19. وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فوراً عبر الوسائل التجارية أو الخاصة".

وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.


جو بايدن

امريكا

اوكرانيا

روسيا

بوتين

كوفيد ١٩

الناتو

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