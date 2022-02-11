الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا على الفور

حثت الولايات المتحدة مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب "تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي" ضد أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير: "لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد-19. وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فوراً عبر الوسائل التجارية أو الخاصة".
وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا على الفورالجمعة، 11 فبراير 2022 02:00 ص
الرئيس الأمريكى جو بايدن
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حثت الولايات المتحدة مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب "تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي" ضد أوكرانيا.
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