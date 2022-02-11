المتهمون باختطاف تاجر أكتوبر يعترفون: ساومنا أسرته على المال

كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف متهمون باختطاف تاجر سيارات في أكتوبر وذلك بسبب خلافات قديمة بينهم، وساوموا أسرته عليه، إلا أن الشرطة تدخلت وحررته وضبطت المتهمين.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بغياب شقيقه (تاجر سيارات، مقيم بذات العنوان) مُنذ حوالى أسبوع وتلقيه رسالة نصية من هاتف شقيقه وطلب منه تدبير مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه وأضاف بتعثر شقيقه مادياً مُنذ عام تقريباً ووجود خلافات بينه وآخرين وأنه علم من شركائه السابقين أنه كان متواجد بأحد المقاهى بدائرة القسم قبل اختفائه وطلبوا منه عدم الإبلاغ لمحاولة التوصل لإنهاء تلك الخلافات، إلا أنه نظراً لطول الفترة وانقطاع اتصالاته معهم، حضر للإبلاغ، وما توصلت إليه التحريات إلى انصراف المتغيب من المقهى رفقة شخصين واستقلوا سيارة، وبالكشف عنها تبين أنها مُسجلة باسم (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط).

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "بينهم مالك السيارة المشار إليها" لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمنزل مالك السيارة وضبطهم، وتم تحرير المجنى عليه.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر مالك السيارة بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة..وبمواجهة المجنى عليه أيد ذات الأقوال.