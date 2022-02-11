وكشفت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الجمعة، إن قطاع شؤون الإقامة في «الداخلية» الكويتية ينتظر تقريراً من وزارة الصحة حول استقرار الوضع الصحي الخاص بوباء كورونا في الكويت، من أجل اتخاذ القرار، لا سيما في ظل انخفاض أعداد الإصابات وأعداد دخول العناية المركزة والأجنحة في الفترة الأخيرة وتجاوز ذروة موجة أوميكرون في الكويت.

وأضافت الصحيفة أنه رغم قرار مجلس الوزراء الخاص بفتح جميع أنواع التأشيرات للوافدين، فإن الزيارات العائلية والسياحية لا تزال موقوفة، وأن قرار مجلس الوزراء جرى تطبيقه على تأشيرات العمل والزيارات التجارية وسمات الالتحاق بعائل فقط.

وذكرت أن فتح الزيارات العائلية والسياحية للأبناء والأزواج سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية على مختلف المستويات، فضلاً عن أنه يأتي من منطلق إنساني مراعاة لظروف لم شمل بعض العائلات المقيمة في الكويت.

وأوضحت الصحيفة أن عشرات الوافدين يتقدمون يوميا لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست الكويتية للاستفسار عن موعد فتح الزيارات العائلية والسياحية من أجل استقدام أسرهم، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.