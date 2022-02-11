الغذاء والدواء الأمريكية تصرح باستخدام "بتيلوفاماب" لعلاج سلالة أوميكرون

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الجمعة، تصريحًا بالاستخدام الطارئ لعلاج جديد لعلاج سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ويسمى العلاج الجديد بتيلوفاماب Bebtelovimab، وهو مخصص لعلاج العدوى الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين والأطفال (12 عامًا فما فوق ويزن 40 كيلوجرامًا على الأقل).



كما يخصص العلاج لمن هم معرّضون لخطر كبير للعدوى الحادة والذين لا يمكن وصولهم إلى خيارات علاج كورونا البديلة المعتمدة أو المصرّح بها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية أو لكونها غير مناسبة سريريًا.



وبيتيلوفاماب غير مصرّح به للمرضى الذين يدخلون المستشفى أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين جراء العدوى.

يذكرأن، أن هناك زيادة كبيرة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا التى يسببها متغير Omicron شديد الانتقال، لذا منحت وزارة الصحة اليابانية موافقة سريعة على حبوب كورونا التى يتم تناولها عن طريق الفم من شركة Pfizer لعلاج الالتهابات الخفيفة، ويدعى باكسلوفيد، وهو مزيج من الأدوية المضادة للفيروسات نيرماترلفير وريتونافير، هو الدواء الفموى الثانى الذى وافقت عليه البلاد لاستخدامه فى المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة، وفقًا لتقرير موقع "healthsite"، فى (ديسمبر)، وافقت اليابان على عقار مولنوبيرافيرmolnupiravir، الدواء الفموى الذى طورته شركة الأدوية الأمريكية Merck & Co.

يحتوى باكسلوفيد من شركة فايزر على أقراص نيرماتريلفير وريتونافير، بينما يمنع نيرماترلفير تكاثر فيروس كورونا عن طريق تثبيط البروتين الفيروسى، فإن ريتونافير يبطئ تكسير نيرماترلفير بحيث يبقى فى الجسم لفترة أطول بتركيزات أعلى.

يتم إعطاء Paxlovid على شكل ثلاثة أقراص (قرصان من nirmatrelvir وقرص واحد من ritonavir يتم تناولهما معًا عن طريق الفم) مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام، ما يعنى إجمالى 30 قرصًا، ولكن لا ينصح باستخدام الدواء لمدة تزيد عن خمسة أيام متتالية.

وأذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باستخدام Paxlovid لعلاج كورونا الخفيف إلى المعتدل فى البالغين والأطفال (12 عامًا وما فوق) فى 22 ديسمبر 2021، وذكرت أن Paxlovid يجب البدء فى أقرب وقت ممكن بعد تشخيص COVID-19 وفى غضون 5 أيام من ظهور الأعراض.

الآثار الجانبية المحتملة لباكسلوفيد

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أنه لا ينبغى استخدام باكسلوفيد للوقاية قبل التعرض أو ما بعد التعرض لـ كورونا، كما أنه غير مخول لبدء العلاج لأولئك الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب كورونا الشديدة أو الحرجة، وقالت أن باكسلوفيد ليس بديلا عن التطعيم.

قد يتسبب باكسلوفيد فى حدوث آثار جانبية مثل ضعف حاسة التذوق والإسهال وارتفاع ضغط الدم وآلام العضلات، وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن استخدام باكسلوفيد فى نفس الوقت مع بعض الأدوية الأخرى قد يؤدى إلى تفاعلات دوائية محتملة.

لا يمكن تناول ريتونافير فى وقت واحد مع دواء ارتفاع ضغط الدم والعديد من الأدوية الأخرى.

وفقًا لشركةPfizer، فقد أظهرت التجارب السريرية أن Paxlovid يمكن أن يقلل من خطر دخول المستشفى والوفيات بنسبة 88% فى المرضى الذين تناولوا الدواء فى غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.