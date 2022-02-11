العربية: واشنطن سترسل 3000 جندى إضافى إلى بولندا خلال أيام

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل 3000 جندي إضافي إلى بولندا خلال أيام.

وفى وقت سابق حثّ مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، المواطنين الأمريكيين الموجودين فى أوكرانيا إلى "المغادرة على الفور"، خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة، وسط مخاوف من غزو روسى وشيك للأراضى الأوكرانية.

وقال سوليفان، فى تصريحات للصحفيين: "نريد أن نكون واضحين للغاية فى تلك النقطة. على أى أمريكى فى أوكرانيا المغادرة فى أقرب وقت ممكن وفى كل الأحوال، خلال الـ24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة"، مضيفا: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بوضوح، لا نعلم بالضبط ما سيحدث، لكن الخطر الآن مرتفع بما يكفى والتهديد الآن فورى بما يكفي"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف المسئول الأمريكى أنه إذا بقى أمريكيون فى أوكرانيا فإنهم "يخوضون مجازفة بلا ضمان أن تكون هناك أى فرصة أخرى للمغادرة، وبدون أفق لإجلاء عسكرى أمريكى فى حالة وقوع غزو روسي"، على حد تعبيره.