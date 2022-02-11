"الصحة" تكشف الطرق الصحيحة لغسيل اليد للوقاية من عدوى كورونا

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة الصحيحة لغسيل اليدين، مؤكدة أنه يجب تطهيرها جيدا بالماء والصابون. وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب توزيع الصابون بشكل جيد على اليد مع فركها جيدا وتخليل الأصابع، لافتة إلى أهمية تجفيف اليدين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.