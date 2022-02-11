وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و283 ألفًا و440 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و630 ألفًا و126 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ومليون و653 ألفًا و314 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و847 آلاف و352 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.